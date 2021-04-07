توقيف أربعينية تمارس السحر والشعوذة في تيارت

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية تيارت، من توقيف أربعينية متلبسة وهي تمارس الشعوذة والعرافة داخل محل وسط مدينة تيارت.

وعلم من ذات المصالح، أن عملية توقيف المشعوذة البالغة من العمر 40 سنة تمت إثر معلومات مؤكدة وردت لعناصر الدرك الوطني.

وتمثلت المعلومات، في قيام أربعينية بممارسة السحر والشعوذة والعرافة.

ليتم تنشيط عملية الإستعلامات و تم تحديد هوية المرأة، ومكانها وتوقيفها متلبسة بحي الربيجو ومعها مجموعة من النساء.

وتم حجز أغراض تستعمل في الشعوذة منها حروز وطلاسم وأعشاب وزيوت وقطع من مادة الرصاص وأواني حديدية عليها مواد مختلفة.

ومن المنتظر أن يتم تقديم المتهمة، أمام وكيل الجمهورية للنظر في قضيتها.