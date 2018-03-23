توقيف أربعينية تورّطت في قتل عشيق ابنتها

تمكنت شرطة عين صالح،من فك لغز جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شخصين،أين تم توقيف امرأة ورجلين متورطين في القضية.

حيث أوضحت مصالح الأمن في بيان لها،أن الموقوفين امرأة 40 سنة ورجلان 33 و74 سنة،تورطوا في قضية تكوين جمعية أشرار،

وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

حيثيات القضية تعود،إلى تقدم المشتبه فيه الرئيسي وهي المرأة،إلى مصالح الأمن بعين صالح لطلب التدخل بعد اقتحام شخص شقتها عنوة،حسبها.

مؤكدة أن الشخص متواجد رفقة ابنتها في المنزل،أين تنقلت مصالح الأمن،إلى المكان،وفور وصولهم أخبرتهم المشتبه فيها،عن وجود نيران داخل الشقة.

وبعد اقتحام الغرفة التي اندلع بها الحريق تبين وجود شخصين فاقدان للوعي اثر الحروق البليغة التي تعرضوا لها.

ليتم نقلهما من طرف الحماية المدنية الى المستشفى ليفارقا الحياة بعد يومين من الحادثة.

بعد التحقيقات المعمقة حول ظروف وملابسات القضية تم تحديد هوية الفاعل الرئيسي وكذا الكشف عن شريكيه في الجريمة.

حيث كانت هناك خلافات حادة بين المشتبه فيها،وعشيق ابنتها،وهذا ما جعلها تخطط مسبقا للتخلص منه بشتى الطرق،وهو ماحدث ليلة الواقعة.

ليتضح أن حادثة التبليغ عن الشخص الذي اقتحم شقتها ما هو إلا سيناريو مفتعل من المشتبه فيها لطمس الجريمة.

بعد الإنتهاء من إجراءات التحقيق مع المشتبه فيها وشريكيها،تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

التي أصدرت في حق اثنين أمر إيداع، فيما استفاد الآخر من رقابة قضائية.