توقيف أربعينية والعثور على كمية من المهلوسات بمنزلها في عين البنيان

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بعين البنيان غرب العاصمة من توقيف سيدة تبلغ من العمر 42 سنة بعد مداهمة منزلها وحجز أزيد من 30 قرص مهلوس مخدرات موجهة للترويج.

وجاء توقيف المشتبه فيها عقب معلومات بلغت مصالح الأمن بخصوص سيدة محل شبهة في عرض المخدرات و المؤثرات العقلية للبيع، وبعد عملية ترصد و مراقبة تم مداهمة منزل هاته الأخيرة، حيث أسفرت العملية على حجز كمية من المؤثرات العقلية من أنواع مختلفة منها 30 قرص من نوع بريغابالين، 2 كيتيل و 2 غ مخدرات. وعليه تم تحويل هاته الأخيرة للتحقيق الأمني، حيث تم سماعها على محاضر رسمية، ومنه تحويلها على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي استمع لأقوالها، وإحالتها على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بأي وسيلة كانت بموجب المادة 16 من قانون مكافحة المخدرات.

المتهمة مثُلت للمحاكمة وأكدت أن الكمية المضبوطة بحوزتها موجّهة لاستهلاكها الشخصي وأنها مدمنة مخدرات بسبب ظروفها الاجتماعية القاهرة، وأنها لا تقوم بالترويج أو العرض على الغير.

وأمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 500 ألف دج، لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة عامين حبساً نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية مع إيداعها رهن الحبس المؤقت.