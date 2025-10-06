توقيف أربعيني استغل محله لبيع المهلوسات في أم البواقي

تمكنت شرطة عين البيضاء في أم البواقي، من توقيف شخص استغل محله لترويج وبيع المهلوسات العقلية.

وجاءت القضية على إثر معلومات أستقتها عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة، مفادها قيام أحد الاشخاص باستغلال محله التجاري “كشك”. لتخزين وبيع وترويج المؤثرات العقلية.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع النيابة المحلية، تم مداهمة وتفتيش الكشك. حيث أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه. و حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 330 كبسولة مجزأة ومهيأة للترويج. إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.

المشتبه فيه البالغ من العمر 40 سنة، أُنجز ضده ملفا جزائيا عن قضية “جنحة حيازة وبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة”. قدّم بموجبه أمام نيابة محكمة عين البيضاء.