توقيف أربعيني تورط في تصوير أطقم طبية بمستشفى وهران الجامعي

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الخامس بوهران من إلقاء القبض على شخص أقدم على التقاط صور فوتوغرافية لأطقم طبية قصد التشهير بهم.

المتورط في قضية الحال البالغ من العمر 46 سنة ضبط متلبسا بتصوير أطقم طبية على مستوى مصلحة الأمراض الصدرية التابعة لمستشفى بن زرجب الجامعي بهاتفه النقال بغرض التشهير بهم.

ليتم توقيفه وتحرير إجراء قضائي ضده بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران سيحال بموجبه أمام العدالة.

وذلك تنفيذا للقرارات الرامية إلى توفير الحماية والأمن للطواقم الطبية الساهرة على مجابهة فيروس كوفيد 19 بالمؤسسات الاستشفائية.