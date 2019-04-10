توقيف أربعيني وحجز أزيد من 1000 قرص مهلوس بالبيض

تمكن أمن ولاية البيض اليوم الأربعاء، من توقيف شخص بحوزته 1260 قرص مهلوس و69 قارورة محلول مخدر.

العملية تمت ظهر اليوم على مستوى أحد أحياء مدينة البيض، بناء على معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المخدرات و المهلوسات العقلية.

ليتم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 44 سنة في حالة تلبس و بحوزته كمية من الأقراص المهلوسة.

وبعد التنسيق مع النيابة تم تفتيش مسكنه ليتم العثور على الأقراص المهلوسة من مختلف الأصناف والبالغة أجمالا 1260 قرص.

بالإضافة إلى 69 قارورة محلول مخدر.

ليُحول الموقوف نحو مصلحة الشرطة القضائية، من أجل التحقيق معه، في انتظار تحويله على الجهات القضائية المختصة للفصل في القضية.