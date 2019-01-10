توقيف أزيد من 260 شخصا لتورطهم في جرائم مختلفة ببومرداس

عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس، خلال شهر ديسمبر 2018، ما مجموعه 229 قضية إجرامية، وفق بيان لمصالح الأمن الوطني، اليوم الخميس.

وأوضح المصدر، أن هذه القضايا تورط فيها 268 شخصا، من بينهم 247 ذكر بالغ، 09 نساء، 08 أطفال و 04 أجانب.

وبعد إتمام جميع الإجراءات القانونية وتقديمهم أمام الجهات القضائية، تم إصدار في حق 49 متورطا أمر إيداع رهن الحبس.

فيما إستفاد 24 شخصا من الإستدعاء المباشر و أفرج عن 08 أشخاص، وفق ذات المصدر.

و أهم القضايا المعالجة تتمثل في معالجة 26 قضية في جرائم الشيء العمومي، 101 قضية معالجة في جرائم المساس بالأشخاص، 06 قضايا معالجة في جرائم المساس بالأداب.

بالإضافة إلى 12 قضية متعلقة بالجرائم الإقتصادية والمالية و 04 قضايا معالجة في الجرائم المعلوماتية.