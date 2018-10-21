توقيف أزيد من 70 مشتبها فيه وحجز 3 آلاف قرص مهلوس بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا على مستوى مختلف أحياء العاصمة من توقيف 73 مشتبها فيه متورط بمختلف الجرائم.

على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات مع حجز 3657 قرص مهلوس، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب ذات البيان، فبعدما نفذت قوات الشرطة التابعة لمصالح أمن ولاية الجزائر عمليات مداهمة مست مختلف أحياء العاصمة.

تمكنت من توقيف 73 شخصا لارتكابهم مختلف الجرائم على غرار “حيازة والمتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى حمل أسلحة بيضاء محظورة.

وقد تم خلال هذه العمليات حجز 191 غرام من الكيف المعالج و 3657 قرص من المؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى 27 سلاحا أبيضا من مختلف الأنواع و الأحجام .