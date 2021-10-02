توقيف أستاذ ينشط ضمن شبكة الإرهابية الماك باولاديعيش في البليدة

تمكنت مصالح فرقة الأمن والتدخل التابعة لأمن ولاية البليدة في إطار توسيع عملية تحقيق في شبكة الإرهابية الماك عبر الوطن ، حيث تم توقيف أستاذ مادة اللغة العربية بابتدائية سالم بلقاسم ببلدية اولاديعيش بالبليدة

حيث كان هذا الاخير منظم لشبكة إرهابية تعمل مع جهات أجنبية على زعزعة استقرار البلاد وتدعو لانفصال منطقة القبائل، وحسب ذات المصدر فإن المشتبه فيه كان على اتصال مباشر مع التنظيم الإرهابي “ماك” والذي يقوده المدعو فرحات مهني، بالإضافة إلى بعض أعضاء ناشطين بالخارج” عبر شبكة التواصل الاجتماعى فيسبوك.

عملية جاءت بعد مراقبة الاستاذ وتحركاته قبل أن يتم القبض عليه وحجز جهاز كومبيوتر وهاتفه النقال ، المتهم تم تقديمه إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة ،والذي أحال ملفه على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت