توقيف أشخاص يقومون بصيد المرجان دون ترخيص في جيجل

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية جيجل من توقيف مجموعة من الأشخاص يمارسون نشاط صيد المرجان بدون ترخيص.

العملية جاءت بعد معلومات تحصل عليها عناصر الفرقة الأمنية مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون باستخراج مادة المرجان بطريقة غير قانونية. حيث شرع عناصر الأمن في البحث والتحري الذي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهم. المقدر عددهم بستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و 44 سنة حيث تم توقيف 04 منهم قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وقد أمرت الجهات القضائية المختصة بإيداع الموقوفين الحبس. مع حيازة سلاح من الصنف السادس بندقية صيد بحري دون رخصة. بالاضافة إلى بعض العتاد المستعمل في عملية صيد مادة المرجان. فيما لا تزال عملية البحث عن الشخصين الاخرين متواصلة.

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