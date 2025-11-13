توقيف أصحاب محلات تجارية ببلوزداد لمتابعتهم بإنشاء عصابة أحياء

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد اليوم الخميس تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة ،لثلاثة متهمين أصحاب محلات تجارية ببلوزداد كل من (ن.م),(م.أ),(د.ب.ص) لمتابعتهم بإنشاء و الإنخراط في عصابة أحياء وزرعهم الرعب وسط سكان بلدية بلوزداد .

حيثيات قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة ،المتهمين قاموا بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدهم الذي قضى بإدانتهم بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ ،مع إصدار امر بالقبض عليهم ،وذلك لمتابعتهم بتشكيل عصابة أحياء وإستغلال أحد الاحياء الشعبية بالعاصمة ببلوزداد لترويج المخدرات و الأقراص المهلوسة متبوعة بالتهديد و الإعتداء بواسطة أسلحة بيضاء ،مع زرع الرعب وسط سكان الحي، هذا وقد تم العثور داخل عمارة مشبوهة بحي العربي تبسي على أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام في سيوف ،و سكاكين من الحجم الكبير ،الى جانب كمية من المؤثرات العقلية.

المتهمون وبعد تحويلهم على العدالة ،وجهت لهم جنحة الاشتراك في عصابة أحياء والإنخراط و قيادة عصابة أحياء الغرض منها خلق جو إنعدام الأمن في الأحياء السكنية وفرض السيطرة عليها وعرض المؤثرات العقلية على الغير ، حيث انكر جميع المتهمين التهم المنسوبة اليهم ، مصرحين انه بتاريخ الواقعة لم يكونو متواجدين اثناء المشاجرة التي تمت بين فريقين ، ملتمسين بتبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم ،وبعد المداولة اصدرت المحكمة الحكم بتبرئة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم.