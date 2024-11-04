توقيف أفراد شبكة لممارسة الدعارة تحت غطاء “الماساج” والعناية الجسدية

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس العاصمة ملف قضية شبكة أفراد لممارسة الدعارة تحت غطاء ما يعرف بـ”المساج”.

ومن بين أفراد الشبكة أربعة نساء موقوفات، ويتعلق الأمر بكل من “ك.ر” ،”د.ح”، د.أ” ،”ر.ص” “ق.أ”. ومتهمين آخرين غير موقوفين استفادو من إجراء الرقابة القضائية، من بينهم شابين كل من “م.س”,”س.إ”,”د.أ.ل”,”م.ف”,”أ.ر”,”خ.ص”,”م.ح” ،في انتظار جلسة محاكمتهم يوم 11 نوفمبر.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مصادر “النهار” إلى تاريخ 18 اوت 2024. بعدما تمكنت مصالح الأمن من توقيف 12 شخصا عن قضية ممارسة الفسق و الدعارة تحت غطاء ممارسة نشاط تجاري. وبعد مداهمة المكان من طرف مصالح الأمن، تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية معتبرة، وأقراص منع الحمل، ومانع للحمل إلى جانب أغراض أخرى.

المتهمون وجهت لهم تُهم تتعلق بجنحة انشاء محل لممارسة الدعارة وجنحة إغراء الغير على ممارسة الدعارة.