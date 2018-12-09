توقيف أفراد شبكة مختصة في تهريب الحراقة بشاطئ عين فرانين بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لحاسي بن عقبة، بوهران، من توقيف شبكة مختصة في تهريب المهاجريين غير الشرعيين.

وحسب ذات الهيئة، فقد كانوا بصدد التحضير لرحلة إبحار سري مع مجموعة حراقة، أين تم حجز العتاد المستغل في الحرقة.

العملية التي أحبطتها فرقة الدرك، والتي تأتي، تنفيذا للبرنامج المسطر من أجل القضاء على الهجرة الغير شرعية عن طريق البحر، تمت استغلالا لمعلومات بنشاط شبكة مختصة في تهريب حراقة عن طريق البحر.

حيث وعلى الفور، وبعد استنفاذ جميع الإجراءات القانونية، تم وضع خطة محكمة التنفيذ، أسفرت بعد التنقل إلى مكان انطلاق الرحلة من شاطئ عين فرانين، من إلقاء القبض على أفراد الشبكة وحجز قارب نزهة مزود بمحرك.

بالإضافة إلى مجموعة من الألبسة والأحذية وكذا حقائب ظهر، إلى جانب سترة النجاة ودلو به 20 لتر من البنزين.

حيث تم اقتياد الموقوفين إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معهم، قبل تقديمهم إلى العدالة للبث في قضيتهم.