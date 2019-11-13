توقيف أفراد عصابة استولوا على مركبة و50 مليون سنتيم بمعسكر 

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة سيق في معسكر، قبل يومين، من توقيف أفراد عصابة، تورطوا في سرقة مركبة كان بداخلها 50 مليون سنتيم.

وتتكون العصابة من 3 أشخاص ينحدرون من دوار جبور، ببلديتي المحمدية ومقطع دوز.

واستنادا لمصادر أمنية وأخرى محلية، فإن صاحب المركبة المقيم ببلدية سيق تفاجأ بإختفاء سيارته من أمام مقر سكناه.

ليسارع الضحية، إلى إخطار مصالح الأمن، والتي فتحت تحقيقا موازاة مع توسعة مجال اختصاصها إلى إقليم دائرة المحمدية.

وبناء على معطيات تلقتها مصالح الأمن، تفيد بالعثور على المركبة ببلدية مقطع دوز، تمكنت من التعرف على أحد المتورطين.

والذي كشف عن شريكين له في العصابة، قبل تولي التحقيق معهم عن مصير المبلغ المالي.

ليتم تقديم المشتبه فيهم، أمام مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيق، والذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.