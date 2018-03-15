توقيف أكثر من 3 آلاف مشتبه فيه خلال شهر فيفري الفارط

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر فيفري الفارط، بمعالجة قرابة 3 آلاف قضية أفضت إلى إيقاف 3 آلاف و264 شخص.

وأفاد بيان لمصالح الأمن، أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي إطار مكافحة المخدرات تم معالجة 1376 قضية تتعلق بحيازة وإستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة.

حيث أسفرت العملية على توقيف 1497 شخص وحجز قرابة 6 كلغ من القنب الهندي، وقرابة 28 ألف قرص مهلوس.

و 1.07 غرام من الكوكايين و0.28 غرام من الهيروين، وكذا توقيف 309 شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة.

و تم تقديمهم أمام الجهات القضائية حيث أودع منهم 35 الحبس المؤقت وتوقيف 1458 شخص متورط في مختلف القضايا.

وأضاف البيان أن مصالح الأمن سجلت هذه الفترة 34 ألف مخالفة مرورية، أين تم على إثرها سحب 948 رخصة سياقة.

كما تم تسجيل 59 حادث مرور، أصيب على إثرها 62 شخصا بجروح، وأغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم إحترام قانون المرور.

كما سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر، 47 ألف مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 وخط النجدة17 و809 مكالمة خاصة بالرقم 104.