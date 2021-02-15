توقيف أكثر من 5 آلاف شخص متورط في مختلف الجنح في جانفي الماضي

عالجت مصالح الشرطة لولاية الجزائر، خلال شهر جانفي، 2437 قضية أدت إلى توقيف ما يقارب من 5972 شخص.

وحسب بيان المصلحة، إن الوقوفون تورطوا، في جنح مختلفة، تتعلق بتعاطي المخدرات وحيازة أسلحة محضورة.

ومن بين القضايا التي تمت معالجتها “388 متعلقة بالتعدي على ممتلكات و781 قضية اعتداء على أشخاص”.

في حين عالجت الشرطة، 28 قضية متعلقة بجنح وجرائم ضد الأسرة والآداب العامة و690 قضية أخرى متعلقة بالممتلكات العمومية.

إضافة إلى 204 قضايا ذات طابع اقتصادي ومالي و10 قضايا متعلقة بالجرائم السيبيرانية”.

وفيما يتعلق بنشاطات الشرطة العامة والتنظيم، نفذت قوات الشرطة خلال نفس الفترة 14483 عملية لمراقبة الأنشطة التجارية القانونية.

وقام الأمن بتنفيذ 4 قرارات إغلاق بأمر من الجهات المختصة.

وبخصوص الوقاية عبر الطرقات، سجلت مصالح الأمن العمومي 21643 مخالفة لقانون المرور أدت إلى السحب الفوري لـ7417 رخصة سياقة.

وتسجيل 62 حادث مرور نتج عنهم إصابة 68 شخصا بجروح و3 وفيات، ويبقى سببها الرئيسي عدم احترام قانون المرور”.

وسجلت الشرطة خلال شهر جانفي المنصرم 54575 مكالمة هاتفية على الرقم 17 لشرطة الطوارئ والرقم الأخضر 48-15.

بالإضافة إلى 1052 مكالمة على الرقم 104″.

وفي مجال مكافحة المخدرات، “تمت معالجة 3.036 قضية تورط فيها 3.379 شخصا، مع ضبط 132،400 كيلوغرام من القنب الهندي”.

و 28.633 قرصًا من المؤثرات العقلية، و50.33 غرامًا من الكوكايين، و36.24 غرامًا من الهيروين و8 زجاجات من المواد المهلوسة”.