توقيف أكثر من 70 شخصا أقاموا حفلا ساهرا بفندق الباي بوهران

أوقفت ليلة أول أمس عناصر الأمن بوهران أكثر من 70 شخصا أقاموا حفلا ماجنا بملهى فندق الباي شيراطون سابقا مخترقين قرار الوزارة الأولى بمنع تنظيم حفلات في ظل الوضع الصحي الراهن بفعل انتشار فيروس كورونا والارتفاع الكبير لحالات الإصابة التي تشبعت بها مستشفيات ولاية وهران.

عملية المداهمة التي باشرتها عناصر الأمن تمت استغلالا لمعلومات تفيد بأقدام الفندق على السماح لتنظيم حفل ساهر على مستوى الملهي التابع له حضره العديد من المدعوين من كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم مباشرة عملية شرطة أسفرت عن إلقاء القبض على أكثر من 60 شخصا تم تحويلهم إلى مقر الأمن إلى جانب مسيري المؤسسة الفندقية بعد فرض عليهم قانون مخالفة التدابير الوقائية في ظل الجائحة الوبائية المنتشرة.

للاشارة أن مصالح الأمن كانت شهر سبتمبر من السنة الماضية قر أوقفت أكثر من 30 شخصا نظموا حفلا ساهرا بفندق الشيراتون وتم تقديم مسيريه أمام وكيل الجمهورية بعد خرقهم لتعليم الوزارة الأولى بمنع التجمعات في ظل الأزمة الصحية.

علما أن الشركة المالكة لغلامة الشيراطون انهت تسييرها للفندق وتم تحويل ملكيته لشركة أخرى وضعت علامة الباي بدل الشيراطون.