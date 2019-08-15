توقيف أمين عام بلدية السانية ونائب “المير” في وهران

تم، اليوم الخميس، توقيف كل من الأمين العام ببلدية السانية،ونائب المير، للاستماع إليهما في قضية مباركي المدير الولائي للوكالة العقارية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه تم إطلاق سراح الموقوفان، بعد التحقيق معهما.

للإشارة، أوقفت عناصر من مصلحة الشرطة القضائية لأمن وهران مساء أمس المدير الولائي للوكالة العقارية محمد مباركي.

وجاء التوقيف بعد تأكد تورط المدير بقضايا فساد تخص،نهب العقار على مستوى،دائرة بئر الجير بتواطؤ والي وهران السابق،عبد الغني زعلان.

ويوجد الوالي والوزير السابق زعلان في الوقت الحالي بسجن الحراش بعدما أودع الحبس إثر متابعته بالتورط في قضايا فساد.