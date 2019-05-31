توقيف إبن رجل أعمال وشريكيه بحوزتهم 332 كلغ “زطلة” في البليدة

تمكنت يوم الجمعة، عناصر مكتب الأمن الداخلي التابع لناحية العسكرية الأولى بالبليدة وبالتعاون مع أمن ولاية البليدة من تفكيك شبكة وطنية

للمتاجرة بالجملة في المخدرات،يقودها إبن مستثمر معروف بالبليدة،حيث تم حجز 332 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة داخل فيلا رجل الأعمال

كما تم حجز كمية أخرى كانت مخبأة في إحدى مزارع هذا الأخير، وتوقيف شريكيه وحجز 3 سيارات سياحية ،

العملية وحسب ذات المصدر، جاء بعد ورود معلومات مؤكدة إلى ذات المصالح تفيد بوجود كمية كبيرة من المخدرات تم جلبها

من الغرب الجزائري، وتخزنها بحديقة منزل المتهم الرئيسي، حيث كان سيتم توزيعها لتجار التجزئة عبر ولايات الوطن،

مصالح الأمن وبعد تحقيق معمق، وتأكد من صحة المعلومة، تمت مراقبة المشتبه فيهم وتوقيف المتهمين وبعد إذن بتفتيش

تم العثور على 200 كلغ من الكيف المعالج داخل الحديقة، وحجز 120 كلغ أخرى بمزراعة بمنطقة الزاوية التابعة لبلدية بني تامو ،

وحجز3 سيارات سياحية كانت تستعمل في نقل المخدرات،المتهمين تم إقتيادهم إلى مقر الأمن البليدة لتحقيق معهم قبل تسليمهم إلى العدالة.