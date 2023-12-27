توقيف إرهابيين كانا ينشطان بالخارج

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، إرهابيين إثنين(02)، كانا ينشطـان ضمن جماعات إرهابية بالخارج، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان، أن الأمر يتعلق بكل من “م. سالك” المدعو “مولود” و”ن. سيد علي” المدعو “معاذ”.

كما كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتفتيش بولاية البويرة (08) مخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على مواد متفجرة. وأوقفت عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية مستغانم.

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