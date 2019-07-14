توقيف إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ هجومات بعبوات ناسفة تستهدف المتظاهرين السلميين

أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي، 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فالأمر يتعلق بإرهابيين غير مبحوث عنهم، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة.

وأضاف ذات البيان “تبعا للعمليات التي مكنت من توقيف خمس عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني خلال الفترة من 03 إلى 07 جويلية 2019، وبعد تحقيقات معمقة تبين بأن الأمر يتعلق بإرهابيين غير مبحوث عنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة. يتعلق الأمر بكل من “ع. وائل” و”ب. أيمن” و”م. خالد” و”م ساعد” و”م. عبد الرحمان”.