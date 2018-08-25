توقيف إرهابي تائب بتهمة السكر العلني بالوادي

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة قمار شمال ولاية الوادي إرهابي تائب السجن بتهمة السكر العلني والإخلال بالنظام العام والاعتداء على عناصر الأمن خلال عملية التوقيف.

المشبه به كان ضمن الجماعات الارهابية إلى غاية صدور قانون المصالحة الوطنية، والذي استفاد منه من العفو، كان ليلة الحادثة في حالة سكر وسط تجمع سكني ببلدية تغزوت شمال ولاية الوادي.

وأحدث فوضى عارمة ما دفع السكان إلى الاتصال بمصالح الأمن التي تنقلت إلى مكان تواجده وبعد محاولة توقيفه قام بالاعتداء على أحد أعوان الأمن.

الأمر الذي اضطرهم إلى توقيفه بالقوة ونقله لمقر الأمن الخارجي أين تم فتح محضر سماع له بعد استفاقته من حالة السكر وتوجيه التهم المذكورة سالفا وإيداعه الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص.