توقيف إرهابي تائب في حالة سكر علاني اعتدى على شرطي في الوادي !

أحدث فوضى عارمة وسط تجمع سكني ومواطنون طلبوا تدخل الشرطة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة ڤمار شمال إقليم ولاية الوادي بإيداع إرهابي تائب رهن الحبس المؤقت، بعدما وجه له ثلاث تهم منها السكر العلني والإخلال بالنظام العام والاعتداء على عناصر الأمن خلال عملية توقيفه.

وحسب مصدر مطلع روى لـ«النهار» تفاصيل هذه القضية، فإن المشتبه فيه كان ضمن الجماعات الإرهابية إلى غاية صدور قانون المصالحة الوطنية، والذي استفاد بسببه من العفو.

حيث كان ليلة حادثة توقيفه في حالة سكر وسط تجمع سكني ببلدية تغزوت شمال ولاية الوادي، أين راح يتسبب في إحداث فوضى عارمة بالمنطقة.

مما دفع السكان إلى الاتصال بمصالح الأمن وطلب نجدتها، لتتنقل وحدة من الشرطة إلى موقع تواجد المشتبه فيه من أجل توقيفه.

غير أن هذا الأخير حاول مقاومة عناصر الأمن وقام بالاعتداء على أحدهم، الأمر الذي اضطرهم إلى توقيفه، حيث تم فتح محضر سماع بعد استفاقته من حالة السكر.

ووجهت له ثلاث تهم، قبل أن يتقرر إيداعه رهن الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص، في انتظار محاكمته.