توقيف إرهابي من جنسية جزائرية في ليبيا

أعلنت مصالح الأمن في ليبيا، عن توقيف إرهابي من جنسية جزائرية، كانت رفقة إرهابيين آخريْن، في منزل بضواحي طرابلس.

وقالت غرفة عمليات فخر ليبيا، وهي قيادة ميدانية لإحدى كتائب الجيش الليبي الموالية لحكومة الوفاق الوطني، إن العملية الأمنية انتهت بضبط أسلحة رشاشة ومسدسات وقنابل يدوية.

وأظهرت صور منشورة للعملية، أوجه الإرهابيين الثلاثة، إلى جانب الأسلحة والذخائر التي ضبطت بحوزتهم.

كما بينت تلك الصور جوانب من عملية مداهمة المنزل الذي كان يتحصن به الإرهابيون، الذين قالت عنهم السلطات الليبية، إنهم ينتمون لتنظيم القاعدة.