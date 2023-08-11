توقيف إرهابي و12 عنصر دعم وحجز قرابة 200 قنطار كيف شهر جويلية

تمكنت عناصر الجيش الشعبي الوطني من توقيف إرهابي و12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فيما سلم إرهابي آخر نفسه للسلطات العسكرية خلال شهر جويلية الماضي.

وحسب حصيلة عملياتية أوردتها وزارة الدفاع الوطني، تم خلال نفس الفترة استرجاع 25 سلاحا ناريا وقنبلة تقليدية الصنع.

وأوضحت الحصيلة أنه تم أيضا توقيف 850 شخصا في إطار مكافحة التهريب والتنقيب غير الشرعي عن الذهب. و179 تاجر مخدرات و1194 مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات.

كما تم حجز 37,8 كلغ من مادة الكوكايين و191,29 قنطار من الكيف المعالج و 832.166 قرص مهلوس.

وتم أيضا حجز 59.408 لتر من الوقود و 12 جهاز كشف عن المعادن و359 مطرقة ضاغطة. و745 مولدا كهربائيا الى جانب 79 عربة من مختلف الاصناف.