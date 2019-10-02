توقيف إرهابي و22 عنصر دعم وحجز 9 صواريخ “أرض-أرض” شهر سبتمبر

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر سبتمبر المنصرم، من توقيف إرهابي والقضاء على آخر، واسترجاع 9 صواريخ “أرض-أرض BM621”.

وحسب ما جاء في الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، تم توقيف 22 عنصر دعم للإرهاب في نفس الفترة.

فيما استسلم إرهابيين إثنين، وتم العثور على جثث 4 إرهابيين آخرين، شهر سبتمبر الماضي.

وحسب ذات الحصيلة، تم كشف ودمير 42 مخبأ للإرهابيين، وورشة لإعداد المتفجرات.

وحدات الجيش تسترجع أسلحة ثقيلة

استرجعت وحدات الجيش، أسلحة وذخيرة شهر سبتمبر المنصرم، منها 9 صواريخ “أرض أرض BM621″ و119 قذائف من مختلف العيارات و398 صمام.

بالإضافة إلى 14 كلاشينكوف و33 بندقية منها:” 3 بندقيات رشاشة “FM” و8 بندقيات نصف آلية سيمونوف، و3 بنادق تكرارية و10 بنادق تقليدية و8 بنادق صيد”.

وكذا رشاش ثقيل عيار 12.7 ملم ورشاش “KPVT” عيار 14.5 ملم، ورشاشين ثقيلين عيار 14.5 ملم.

بالإضافة إلى إسترجاع 3 “قاذف صاروخييRPG2″، وطائرتين بدون طيار.

وتم استرجاع ذخيرة شملت 22 مخزن للذخيرة، و4616 طلقات من مختلف العيارات.

كما تم كشف وتدمير 71 قنابل تقليدية الصنع، و4.5 كلغ من مادة الديناميت “TNT”، و1.5 كلغ متفجرات و2 كلغ بارود.

توقيف 45 تاجر مخدرات وحجز أكثر من 100 قنطار “زطلة”

وفيما يخص حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، تم توقيف 45 تاجر مخدرات، و11 مهرب، و274 منقب عن الذهب، خلال نفس الفترة.

ومن خلال هذه العمليات، تم حجز 102.05 قنطار من الكيف المعالج و9536 قرص مهلوس، و57593 لتر من الوقود.

بالإضافة إلى 104 قنطار تبغ و72500 وحدة تبغ، و1599 علبة سجائر.

وكذا 91 مطرقة ضغط و143 مولد كهربائي و9 أجهزة كشف عن المعادن، و64 عربة و8 آلات طحن الحجارة.

بالإضافة إلى 52 غرام من الذهب و486 كيس خليط من الحجارة والذهب، و160000 كغ خليط الحجارة والذهب.

و1344 ألعاب نارية و1485 مواد صيدلانية، و25 كغ المنيوم و932 غ من مادة الزئبق.

وكذا 36.25 طن من المواد الغذائية، و27445 مشروبات و32 أجهزة اتصال.

توقيف 322 مهاجر غير شرعي وإنقاذ 142 آخرين وإنتشال 12 جثة

وفيما يخص محاربة الهجرة غير الشرعية، تم توقيف 322 مهاجر غير شرعي، خلال نفس الفترة.

كما تم إحباط 720 محاولة للهجرة غير الشرعية، وانتشال 12 جثة وإنقاذ 142 شخص، حسب الحصيلة العملياتية للجيش.