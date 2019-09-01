توقيف إرهابي و4 عناصر دعم وضبط أسلحة ثقيلة شهر أوت

أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي، إرهابي، و4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، واستسلم ارهابيين، خلال شهر أوت الماضي، حسب ما جاء في الحصيلة العملياتية للجيش، اليوم الأحد.

وقامت عناصر الجيش، بإكتشاف وتدمير، 11 مخبأ، وورشة، خلال نفس الفترة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتم استرجاع رشاشين ثقيلين، عيار 14.5 مم، ورشاش عيار 12.7 ملم، ورشاش “PKT”، و6 كلاشينكوف وبندقية “G3″، خلال الشهر الماضي.

بالإضافة إلى9 بنادق صيد وبندقيتين نصف آليتين سيمينوف، و3 مسدسات، ومسددين آليين ومسدس تقليدي.

كما استرجعت مفارز الجيش، شريطي ذخيرة لرشاش ثقيل عيار 14.5 مم، وطائرتين بدون طيار مزودتين بكاميرا.

وكذا 8 أسلحة نارية، و5 مخازن ذخيرة، و26206 طلقة من مختلف العيارات.

كما تم استرجاع 105 قذيفة، و68 قذيفة هاون عيار 1.6 مم، و9 قذائف خاصة بالقاذف الصاروخي “RPG7″،

و8 صواريخ من نوع “S5KO”، وقاعدة اطلاق صواريخ عيار 107 مم.

وتم في نفس الفترة، كشف وتدمير قاذف صاروخي تقليدي، و52 قنبلة و49 قنبلة تقليدية الصنع.

بالإضافة إلى 3 قنابل تقليدية، و1.82 كغ مادة الديناميت، و34 كلغ الرصاص، و44.5 قنطار بارود، يضيف البيان.

وفي ما يخص حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة،أوقفت عناصر الجيش ، 200 مهرب و39 تاجر مخدرات، و167 منقب عن الذهب، خلال شهر أوت الفارط.

وحجزت ذات المصالح، على إثر هذه العمليات، 169 مطلرقة ضغط، و211 مولد كهربائي، و40 جهاز كشف عن المعادن، و4 آلات لتكسير الحجارة، و88 عربة.

كما تم حجز 24.565 قنطار من الكيف المعالج، و17927 قرص مهلوس، و122237 لتر من الوقود.

بالإضافة إلى 1750 وحدة تبغ، و4.24 قنطار من مادة التبغ، و68675 علبة سجائر، و346 كيس من خليط الحجارة والذهب.

وتم ضبط 20386 مشروبات، و9.5 طن من المواد الغذائية، و1159 كاميرا المراقبة.

وفي ما يخص محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت عناصر الجيش، 370 مهاجر غير شرعي، وأحبطت 336 محاولة للهجرة غير الشرعية، وأنقذت 9 أشخاص، يضيف البيان.