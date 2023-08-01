توقيف إصدار تأشيرة شنغن لهذه الدولة

قالت السفارة السويسرية في نيودلهي إنها ترفض طلبات تأشيرة شنغن للمجموعات السياحية الهندية حتى أكتوبر.

كما أوضحت السفارة، أنه تم اتخاذ مثل هذا القرار بسبب الحجم الكبير من الطلبات التي لا يزالون بحاجة إلى معالجتها.

وبعد الإعلان من السفارة ، قال منظمو الرحلات إنه طُلب منهم التخطيط لرحلات جماعية في وقت لاحق. حتى يمكن تقديم التأشيرات وإصدارها في الوقت المناسب قبل تاريخ السفر ، كما يوضح تيميديا.

بينما قالت السفارة إنها غير قادرة على معالجة العدد الكبير من الطلبات التي تلقتها. لم يكن منظمو الرحلات سعداء بهذا الأمر.

وتعد الجولات الجماعية خارج البلاد هي الأكثر ربحية لمنظمي الرحلات السياحية في الهند. ولهذا السبب، يحاولون تمكين المهتمين من الوصول إلى الكتلة دون مزيد من التأخير.

وتعليقًا على الأمر، قال رئيس الأسواق الشرقية في هيئة السياحة السويسرية، سيمون بوشارت. إنه على دراية بالمشكلة وأكد أن السفارات السويسرية تتعامل حاليًا مع نقص الموظفين.

ووفقًا له ، قبل جائحة فيروس كورونا ، كان هناك حوالي 17 مركزًا لمعالجة التأشيرات في الصين.

ومع ذلك ، بسبب الوباء ، توقف النشاط فجأة ومنذ ذلك الحين. تتعامل السفارات مع القضايا ولم تتمكن من معالجة العدد الكبير من الطلبات في الوقت المناسب.

وفي معرض معالجة هذه المشكلات ، قالت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية. إن البلاد تعالج حاليًا 94 في المائة من طلبات التأشيرة التي تم توفيرها في عام 2019.

وجاء في بيان الوزارة: “بينما تقوم سويسرا بالفعل بمعالجة 94 في المائة من طلبات التأشيرة التي تم توفيرها في عام 2019. فإن العديد من دول شنغن الأخرى في مواقع مختلفة لم تتمكن بعد. من استعادة سعات التأشيرات الخاصة بها اعتبارًا من عام 2019”.

وشدد نفس المتحدث على أن التأخيرات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بما يسمى التسوق للحصول على تأشيرة. قائلاً إن هذا يؤثر على جدولة طلبات التأشيرة ومعالجتها.

كما يجب على جميع الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرة سويسرا شنغن تقديم عدة مستندات.

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