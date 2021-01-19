توقيف إطار في “أوبيجيي” متلبسا بتلقي رشوة بسوق أهراس!

طلب من مواطن مبلغ 12 مليون سنتيم لتسوية ملف عالق

علمت “النهار” من مصادر موثوقة، بأن عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في ولاية سوق أهراس، نجحت، عشية أمس، في إلقاء القبض على إطار في وحدة ديوان الترقية والتسيير العقاري بسدراتة في ولاية سوق أهراس، متلبسا بتلقي مزية غير مستحقة من أحد المواطنين، قدرت بـ 12 مليون سنتيم، حيث تم تحويله مباشرة إلى مقر الفصيلة لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية، بعد إخطار الجهات القضائية.

واستنادا إلى مصادر “النهار” التي أوردت الخبر، فإن توقيف المتهم جاء إثر كمين محكم لعناصر فصيلة الأبحاث، بعد شكوى رسمية تقدم بها أحد المواطنين، مفادها تعرضه إلى ابتزاز من قبل الإطار المعني، ومحاولته أخذ مبلغ مالي ومزية غير مستحقة من أجل مساعدته في تسوية ملفه العالق على مستوى ذات الوحدة، حيث تم ترتيب كل الأمور القانونية بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليميا، وتصوير المبلغ المالي المتفق عليه بين المواطن والإطار، وأثناء عملية استلام المبلغ، تم توقيف المعني متلبسا بتلقي مزية غير المستحقة قدرت بـ 12 مليون سنتيم، ليتم تحويله إلى التحقيق الابتدائي.

وقد تم تحرير محضر سماع في حق الإطار من قبل عناصر ضبطية فصيلة الأبحاث، من أجل تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، خلال الساعات القليلة القادمة، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا، للنظر في التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بطلب مزية غير مستحقة.