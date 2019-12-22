توقيف إمرأة تتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية بسوق هراس

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري لولاية سوق أهراس، إمرأة، تبلغ من العمر 36 سنة، تتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتعود وقائع القضية بعد ورود معلومات مؤكدة لعناصر الشرطة مفادها إستغلال المشتبه فيها لمسكنها العائلي لتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية ومن ثمة ترويجها أوساط الشباب.

ليتم ترصد تحركاتها، تحت الإذن بالتفتيش لمسكنها من نيابة محكمة الولاية، كللت العملية بحجز كمية من المقنب هندي، بإجمالي 6.5 غرام، و20 قرص المؤثر العقلي “LEXOMIL” كانت المشتبه فيها بصدد الترويج.

ليتم توقيف المشتبه فيها وتحويلها لمقر الأمن الحضري الأول، أين أستكملت جميع الإجراءات القانونية، وتم إنجاز ملف قضائي ضدها.

ولتقدم أمام نيابة المحكمة أين صدر في حقها أمر إيداع بالحبس مع غرامة مالية، عن جرم عرض بطريقة غير شرعية المخدرات والمؤثرات العقلية على الغير بهدف الإستعمال الشخصي.