توقيف إمرأة تتاجر في بيع الخمور والأقراص المهلوسة بتيارت

تمكنت مصالح أمن دائرة فرندة بتيارت من توقيف إمرأة في الثلاثينيات من العمر، عن قضية حيازة وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، الحيازة من أجل المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وتعود حيثيات القضية إلى معلومات وردت لمصالح أمن دائرة فرندة ، مفادها وجود إمرأة بصدد بيع مشروبات كحولية بمسكنها.

وعندها تم فتح تحقيق في القضية وبموجب إذن بالتفتيش عن وكيل الجمهورية لدى محمكة فرندة تم تفتيش مسكن المشتبه فيها.

حيث تم ضبط كمية من المشروبات الكحولية تمثلت في 31 علبة خمر من نوع برج،80 جعة من نوع بوفور.

بالإضافة إلى أقراص مهلوسة من نوع “كاربيمول” .

وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة والذي بدوره أحال ملف القضية أمام قاضي الحكم.

وصدر في حقها حكم ب7 سنوات سجن نافذة مع الإيداع وغرامة مالية قدرها خمس مائة ألف دينار جزائري (500,000دج) .