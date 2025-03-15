توقيف إمرأة تمتهن الطب بدون شهادة في بئر مراد رايس

تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف امرأة تبلغ من العمر 38 سنة، متهمة بممارسة مهنة الطب بدون شهادة أو رخصة قانونية، في عملية نوعية تمت بمنطقة بئر مراد رايس.

وجاء ذلك إثر شكوى تلقتها مصلحة البحث والتحري ضد المعنية بتهمة النصب والاحتيال.

وحسب التحقيقات الأولية، فإن المتهمة كانت تتنقل بانتظام إلى عدة منازل، حيث تقدّم علاجاً طبياً مقابل مبالغ مالية. إضافة إلى منح وصفات طبية مزورة تحمل ختمًا غير قانوني.

وقد تم ضبط كمية من الأدوية والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى وسائل طبية متنوعة.

كما عُثر على ختمين مزورين، أحدهما يحمل اسمها، والآخر يحمل اسم طبيبة أخرى مختصة في الطب العام.

كما تم العثور على وثائق طبية، بما في ذلك وصفات طبية مزورة، تعود لعدة مستشفيات. ما يثبت أن المعنية كانت تستخدم أساليب غير قانونية في ممارستها لهذا النشاط.

في سياق متصل، تم حجز مبلغ مالي قدره 87 مليون سنتيم، يرجح أنه تم جمعه من خلال هذه الأنشطة غير القانونية.

وستتم إحالة المعنية بالأمر إلى الجهات القضائية المختصة بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية اللازمة.