توقيف إمرأة تورطت في قضية حيازة المخدرات بمطار بجاية

تمكنت عناصر فرقة شرطة الحدود الجوية بمطار عبان رمضان بجاية، خلال هذا الأسبوع من توقيف إمرأة تورطت في قضية حيازة المخدرات (كيف معالج).

العملية جاءت بعد تقدم المشتبه فيها ويتعلق الأمر بالمدعوة ز ش، 38 سنة، جزائرية الجنسية إلى المطار قصد مغادرة التراب الوطني بإتجاه فرنسا،

وعند إخضاعها لإجراءات التفتيش والتلمس الجسدي على مستوى مركز الفرز والتفتيش بالمدخل الرئيسي للمطار

ضبط بحوزتها على قطعة من المخدرات (كيف معالج).

، المعنية أنجز ضدها ملف جزائي وتم تحويلها إلى السلطات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.