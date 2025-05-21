توقيف إمرأتين ضمن جماعة تستهلك وتُروّج “الكوكايين” والمؤثرات العقلية بالعاصمة

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثالث ديار العافية لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي. قضية متعلقة بحيازة المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة لغرض الاستهلاك الشخصي. مع حمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي، جنحة إنشاء محل لممارسة الفسق والدعارة.

العملية جاءت على اثر استغلال معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لجماعة إجرامية أمام إحدى المسابح بديار العافية. عليه باشرت الفرقة التحريات في القضية ، تمكنت على إثرها من توقيف أربعة أشخاص من بينهم إمرأتين.

بعد إخضاعهم لعملية التفتيش ضبط بحوزتهم على مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ (24500) دج من عائدات الترويج. كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين ) وأقراص مهلوسة وكيف معالج. (02) أسلحة بيضاء محظورة .

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا