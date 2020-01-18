توقيف إنتاج النفط بليبيا والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر

أوقفت موانئ شرق ليبيا إنتاج النفط بأمر من المشير حفتر المسيطر على المنطقة، مع قُرب أنعقاد مؤتمر برلين للبحث في الأزمة الليبية.

ونقلت وكالة رويترز خبر سيطرة رجال القبائل بدعم من حفتر على ميناء الزويتينة معلنين عن غلق كل الموانئ الخاضعة للجيش الوطني بقيادة حفتر.

وصرح المتحدث باسم الجيش الوطني للصحافة، أن الشعب الليبي هو من أمر بغلق الموانئ وحقول النفط ومنع التصدير.

فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تلقيها تعليمات من الجيش الوطني الليبي بغلق الموانئ وتوقيف الإنتاج وتصدير النفط الذي قُدر بنحو 1.3 مليون برميل قبل الإغلاق.

ومن جهتها، دعت البعثة الأممية جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وترك مساعي التفاوض الدولية تنهي الأزمة.

كما أعرب مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، عن أمله بإعادة فتح الموانئ، وقال إذا لم يتم حل مسألة الموانئ سيتم طرحها في المؤتمر الدولي الباحث في الأزمة الليبية ببرلين يوم غد الأحد.