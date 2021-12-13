توقيف اخطر عصابة دولية مختصة في تنظيم وتسير نشاطات جلب المخدرات من الخارج

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الوبائية لشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة من تفكيك نشاط عصابة دولية مختصة في تسير وتنظيم نشاطات عملية جلب المخدرات من الخارج عبر سلسلة عمليات غير مشروعة لحركة روؤس أموال من والى خارج، يقودها شخص مطلوب محل بحث دولي لدى دولة مجاورة، من خلال ضخ كميات معتبرة من مخدرات قنب الهندي في الداخل عبر مسارات وأساليب إجرامية.

مما أدى إلى مساس بالإقتصاد الوطني والصحة العمومية، حيث مكنت العملية من حجز 2مليار سنتيم و3مركبات.

التحريات كشفت علاقة المشتبه فيهم وادوارهم المختلفة في الشبكة. حيث تم تأسيس تنظيم يقوم بنشاطات استراد وحيازة المخدرات بصفة غير مشروعة.

بهدف نقلها وتخزينها والسمسرة بها وبيعها إعادة بيعها وعرضها على البيع. في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، التهريب على درجة من الخطورة، المساس بالإقتصاد الوطني والأمن الوطني والصحة العمومية.

المتهمين التسعة تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد إنجاز ملف قضائي.

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الوادي: توقيف مروج المؤثرات العقلية وحجز 1900 قرص

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، من الإطاحة بمروج للمؤثرات العقلية وحجز أزيد من 1900 قرص مهلوس.

تفاصيل العملية تعود لاستغلال معلومات تفيد بعزم أحد الأشخاص في العقد الرابع من العمر. ينحدر من عاصمة الولاية نقل كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قصد الترويج.

كما تم إعداد خطة عملياتية محكمة مدعمة بعنصر الاستعلام قصد الإيقاع بالمشتبه فيه، أين تم تحديد مكان تواجده. وتوقيفه على متن مركبة نفعية بإقليم الإختصاص وتحويله لمقر أمن الولاية.

إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق أسفر عن حجز 1904 قرص مهلوس كانت مموهة بإحكام بداخل المركبة.

ليتم إعداد ملف جزائي ضد المتهم تم بموجه تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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