قررت وزارة الشباب، توقيف استخدام الخيام بمراكز العطل والترفيه التابعة للقطاع، في ظل الظروف المناخية الاستثنائية التي خلفت موجات حر قياسية، مع ضمان التكفل بجميع المستفيدين، عبر توفير هياكل إقامة بديلة.

وحسب ما أورده بيان للوزارة، أنه وفي إطار المتابعة المستمرة لمراكز العطل والترفيه لموسم 2026. التي يشرف عليها قطاع الشباب وتستقطب شباب الجزائر المستفيدين من مختلف برامج التخييم. وإثر الزيارات الميدانية التي قام بها وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، لمتابعة الظروف المناخية الاستثنائية التي خلفت موجات حر قياسية. “تقرر توقيف استخدام الخيام بمراكز العطل والترفيه التابعة للقطاع”.

كما تم ضمان التكفل بجميع المستفيدين، من خلال توفير هياكل إقامة بديلة. تم تسخيرها بالتنسيق مع مختلف القطاعات الشريكة في البرنامج. لاسيما قطاع الداخلية، التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين”.

وأشار البيان، إلى أن هذا الإجراء الاحترازي يهدف إلى “توفير أعلى مستويات السلامة والراحة للأطفال والشباب المستفيدين. بما يضمن استمرار البرنامج الوطني للعطل والترفيه في أفضل الظروف”.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة “مواصلة تنفيذ برنامجها الخاص بعصرنة مراكز العطل والترفيه. من خلال تجهيزها تدريجيا بالشاليهات المقاومة للحرائق وتوفير هياكل إقامة أكثر ملاءمة. بما يعزز شروط الأمن والسلامة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للأطفال والشباب”.