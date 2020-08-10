توقيف اطار بمستشفى جيجل بحوزته كمية من الأدوية وسلاح ناري وذخيرة حية

نطقت أمس الاحد، محكمة الجنح الابتدئية بجيجل بحكم الادانة في حق احد اقدم اطارات مستشفى محمد الصديق بن يحي بجيجل بالحبس النافد مدته 3 سنوات.

وتورط المتهم في قضية تتعلق بحيازة كمية معتبرة من مختلف الادوية خاصة تلك التي لها علاقة بالمؤثرات العقلية التي يكون قد تحصل عليها من المصالح الاستشفائية بغير حق.

وقد التمس الاسبوع الماضي وكيل الجمهورية لذات المحكمة الحبس النافد مدته 12 سنة قبل ان تتم ادانته صبيحة اليوم ب3 سنوات في وقت ينتظر فيه ان يتم التحقيق معه في قضية اخرى تتعلق بحيازته على سلاح ناري قديم و ذخيرة حية دون رخصة القضية التي خلفت حالة من دهشة العاملين بمستشفى محمد الصديق بن يحي و المنتمين لقطاع الصحة بولاية جيجل على حد سواء تمت عقب عملية التحري و التحقيق من طرف عناصر الشرطة التابعين لامن ولاية جيجل والتي اسفرت عن توقيف المعني وتقديمه للجهات القضائية المختصة.