توقيف الأمين العام لشباب بلوزداد

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم الخميس عن إيقاف الأمين العام لفريق شباب بلوزداد، مصطفى لعروسي إلى غاية الاستماع إلى أقواله.

وكان مصطفى لعروسي قد أحدث شجارا خلال مباراة فريقه الأسبوع الماضي أمام شبيبة القبائل لحساب الجولة الثالثة من البطولة.

كما تمت معاقبة لاعبي جمعية عين مليلة زياد رابح وحمزة دمان، إضافة إلى صانع العاب شباب بلوزداد امير سعيود، بلقاء واحد بسبب “الاحتجاج على القرار”، خلال المباراة التي جمعت الفريقين (0-0)، التي جرت يوم الثلاثاء 15 ديسمبر، كما تم تسليط غرامة مالية بمبلغ 30 ألف دج على هؤلاء اللاعبين.