توقيف الإخوة كونيناف وإسعد ربراب يمثل أمام مصالح الدرك

أوقفت مصالح الدرك الوطني الإخوة كونيناف واستمعت صبيحة اليوم إلى رجل الأعمال إسعد ربراب.

وحسب المعلومات التي تتوفر لدى “النهار” فقد تم الإستماع إلى رجل الأعمال إسعد ربراب بسبب التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

بالإضافة إلى تضخيم فواتير إستيراد تجهيزات، واستيراد عتاد مستعمل مع إمتيازات جمركية.

من جهتها قامت مصالح الدرك بتوقيف الإخوة كونيناف رضا عبد القادر، وعبد الكريم طارق.

كما أن الإخوة كونيناف تم توقيفهم بشبهة ابرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم، والمتابعات في حق كونيناف تشمل الإخوة رضا، عبد القادر كريم، ونوا طارق.

ومن المنتظر أن يقدم رجل الأعمال ربراب أمام وكيل الجمهورية محكمة سيدي امحمد فور الانتهاء من التحقيق.

من جهتها تقوم مصالح الدرك الوطني بتحريات تخص قضايا تورط فيها إطارات من أجل منح امتيازات غير مبررة للغير.