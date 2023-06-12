توقيف الإرهابي”ريكان أحمد” بتمنراست

تمنكت مصالح الأمن التابعة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري لتمنراست، من توقيف الإرهابي “ريكان أحمد” المُكنى “أبو خديجة”.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، أن مصالح الأمن التابعة للجيش الوطني الشعبي. بالقطاع العسكري لتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. تمكنت من توقيف إرهابي (01)، أمس الأحد 11 جوان 2023.

كما أوضحت الوزارة أن يتعلق الأمر بالإرهابي “ريكان أحمد” المُكنى “أبو خديجة”. الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.