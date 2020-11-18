توقيف الإرهابي الحسين ولد عمار ولد مغنية المدعو “مايس” في تمنراست

أوقفت المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، الاثنين الماضي، في تيمياوين بتمنراست، الإرهابي الحسين ولد عمار ولد مغنية المدعو “مايس”.

وأشار بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن التوقيف جاء في إطار عمليات مكافحة الإرهاب وعلى إثر استغلال المعلومات الأمنية.

وتم إلقاء القبض على المجرم، البالغ 32 سنة، بعد المتابعة الدقيقة لتحركاته المشبوهة فور دخوله الحدود الوطنية.

ويعتبر من المستفيدين من الصفقة التي أسفرت، بعد مفاوضات قادتها أطراف أجنبية، على إطلاق السلطات بمالي لسراح أكثر من 200 إرهابي أكتوبر الماضي.

وهذا، زيادة على دفع فدية مالية معتبرة للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن ثلاثة رهائن.

هذه العملية النوعية لتأكد، مرة أخرى، مدى عزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة إنجازاتها في ميدان مكافحة الإرهاب.

كما تكشف، على صعيد آخر، على مثل هذه التصرفات المشبوهة والمنافية للقرارات الأممية التي تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية.