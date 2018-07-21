توقيف البارون «تياتا» يكشف تورّط عناصر شـرطـة بأمـن ولايـة وهـران  

توقيف تحفظي لشرطيين والتحقيق مع آخرين من بينهم ضابط

المتهم كان محل بحث منذ 2013 في قضايا مخدرات

قادت التحقيقات التي أعقبت إلقاء القبض على بارون مخدرات المدعو «تياتا» في الخمسينات من العمر والمنحدر من حي الشولي التابع للقطاع الحضري البدر الكميل سابقا بوهران، بعدما كان محل بحث لسنوات عديدة بعد تورطه في المتاجرة بالمخدرات الصلبة من نوع كوكايين إلى جانب الكيف المعالج.

أدت الأحكام الصادرة في حق المدعو «تياتا» والتي قاربت 20 سنة سجنا نافذا، إلى جانب 5 مذكرات توقيف، إلى الإطاحة بشرطيين، إلى جانب التحقيق مع أطراف أخرى متورطة بسلك الأمن من بينهم ضابط، أكدت مصادرنا أنهم كانوا يتسترون على نشاط البارون المنتمي لشبكة وطنية متخصطة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة والكيف، ومحاولة مساعدة عناصرها على الفرار.

وكللت العملية الناجحة لعناصر الشرطة القضائية لأمن وهران بالتنسيق مع مصالح أمن سيدي بلعباس، بتوقيف البارون، بعد تحريات حثيثة وعمليات مراقبة وترصد للبارون الفار المدعو «تياتا» الذي كان في حالة فرار منذ 2013.

حيث تم إلقاء القبض عليه قبل تحويله إلى مقر الأمن للتحقيق معه، أين أفضت التحقيقات إلى سقوط أسماء متورطة بسلك الأمن في وهران من بينهم شرطيان تم توقيفهما تحفظيا، في انتظار إحالتهما على المجلس التأديبي، فيما يجري التحقيق مع أطراف أخرى يشتبه تورطها، من بينهم ضابط شرطة.