توقيف البطولة.. مدوار يضع النقاط على الحروف !

وضع رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم “عبد الكريم مدوار” النقاط على الحروف بخصوص توقيف الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى من عدمه.

مدوار قال اليوم الأربعاء:”لا أُريد إعادة سيناريو الموسم الماضي بتوقيف البطولة وتكرار البريكولاج الذي حدث، وضعنا احتمالية انتهاء البطولة يوم 11 أوت والفاف ستُراسل الكاف مُجددا من أجل تمديد فترة منح أسماء الأندية المُشاركة في المنافسات القارية ب15 يوما، خاصة بعد بلوغ شبيبة القبائل نهائي كأس الكاف بنسبة كبيرة”.

وأضاف:”هناك بعض الأطراف تتحدث عن توقيف البطولة وهو كلام فارغ وغير مُبرر، أقولها وأُعيدها أنا مع استمرار البطولة الوطنية بصفتي رئيس الرابطة”.