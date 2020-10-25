توقيف الجاني المتورط في جريمة قتل بحي الجرف في باب الزوار

ألقت مصالح الامن للشرطة القضائية بباب الزوار، القبض على المشتبه فيه الفار المتورط في جريمة القتل الشنيعة التي اهتز لها حي الجرف الاسبوع الفارط.

وجرى توقيف الجاني بمدينة مفتاح بالبليدة، ليتم احالته على التحقيق الأولي.

ومن المرتقب دان يتم تقديم المشتبه فيه امام وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء يوم غد الاثنين لاستكمال إجراءات التحقيق معهَ.

وتعرضت امرأتين بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، الى اعتداء بواسط سلاح ابيض، ممثلا في سكين وشاقور، من طرف شخص آخر.