 توقيف الحركة لساعتين على خط الميترو حي البدر-الحراش يوم الجمعة القادم

أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر عن توقيف حركة المترو مؤقتا صباح يوم الجمعة من الساعة 5 سا الى 7 سا صباحا بين محطتي حي البدر و الحراش وسط.

وحسبما ما أكدته مؤسسة مترو الجزائر و اراتيبي في بيان لها، فإن الخدمة ستبقى في مواقيتها المعتادة في باقي المحطات.

وأرجعت مؤسسة ميترو الجزائر هذا الإجراء إلى أعمال صيانة ستجرى على مستوى هذا الجزء من خط المترو ليلة الخميس الى الجمعة.

وسيتم وضع تحت تصرف المسافرين حافلات ايتوزا خلال هذا التوقف بين محطتي حي البدر و الحراش وسط, و التي ستخدم المحطات على طول الخط في الاتجاهين.

كما سيتم اعلام و توجيه المسافرين من خلال حملة اعلامية تتضمن ملصقات اعلامية في جميع محطات الخط و تفعيل الاعلانات الصوتية للتنبيه عن الانقطاع و تعيين أعوان استقبال خلال فترة الانقطاع للإعلام ومرافقة و توجيه المسافرين,