توقيف الرحلة البحرية الجزائر-مارسيليا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، عن توقيف رحلة من الجزائر إلى مارسليا يوم 19 جانفي الجاري. كما أوضح بيان المؤسسة أنه تم تغيير توقيت توقف الرحلة من الرابعة مساء إلى منتصف النهار.

وجاء في بيان ذاته “تعلم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها الكرام المتوجهين في رحلة 2023.01.19 من الجزائر إلى مرسيليا”. “أن توقيت الرحلة الذي كان مبرمجا الساعة الرابعة بعد الزوال16.00 سا قد تم تقديمه إلى الساعة 12.00 سا”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قد أعلنت في وقت سباق، في بيان لها، عن تأجيل رحلة الجزائر مرسيليا المبرمجة بتاريخ 2023.01.16.

وحسب بيان Algérie Ferries، فقد تم برمجة هذه الرحلة بتاريخ 2023.01.19 في حال توفر الظروف المناخية الملائمة للإبحار.

كما اعتذرت المؤسسة لإلغاء الرحلات التالية :

مرسيليا_ سكيكدة المبرمجة بتاريخ: 2023.01.20

سكيكدة _ مرسيليا المبرمجة بتاريخ 2023.01.21

مرسيليا_ سكيكدة المبرمجة بتاريخ 2023.01.24

سكيكدة _ مرسيليا المبرمجة بتاريخ 2023.01.25

مرسيليا _ الجزائر المبرمجة بتاريخ 2023.01.25

الجزائر_ نابولي المبرمجة بتاريخ 2023.01.28

نابولي _الجزائر المبرمجة بتاريخ 2023.01.30

وفي سياق الاضطرابات الجوية التي تعرفها الجزائر منذ أمس الثلاثاء، حذرت الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية. تتراوح سرعتها بين 60 و 70 كلم في الساعة إلى غاية الساعة 15:00 مساء.

وهذا في كل من الولايات المعنية، تلمسان، عين تيموشنت، وهران ومستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس. إضافة إلى تيزي وزو، سيدي بلعباس، معسكر وغليزان، تيارت، سعيدة، تيسمسيلت وعين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، المسيلة والجلفة.