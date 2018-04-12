توقيف الشاب الذي ذبح زوجته في تيبازة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف زوج الضحية التي قتلت في تيبازة.

وحسب المعلومات الأولية، فإن المدعو “ب.ياسين” كان متواجد بمستشفى بن عكنون بالعاصمة، لتلقي العلاج عند توقيفه، في حدود الساعة العاشرة ليلا.

وسلمت الشرطة، الجاني البالغ من العمر 38 سنة لمصالح أمن تيبازة بغرض استكمال التحقيق، كما تم تسليم السيارة المؤجرة التي استعملها في تنقله إلى العاصمة.

ووقعت الجريمة، في حدود الساعة الثالثة والنصف من أمس الأربعاء، حيث أكد شهود عيان أن مناوشات وقعت بين سيدة وشقيقتها الحامل وزوج الأولى،المنحدر من القليعة.

ولا تزال أسباب الجريمة غامضة، حيث لم تتسرب معلومات موثوقة، حول علاقة الجاني بالضحية وشقيقتها التي نقلت في حالة خطيرة إلى مستشفى تيبازة.