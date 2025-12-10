توقيف الصحفي بقناة AL24 News الدولية مهدي غزار في باريس

تم مساء أمس الثلاثاء، توقيف الصحفي والمحلل في القناة الدولية AL24 News، مهدي غزار، من قبل الشرطة الفرنسية بالقرب من مقرّ سكنه في باريس، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه بحسب المعطيات المتوفرة، فقد أبلغته قوات الأمن أنه مُدرج في الملف “س” (S). وكذلك في ملف الأشخاص المبحوث عنهم — وهما آليتان استثنائيتان مخصّصتان للأشخاص الذين يعتبر أنهم قد يشكلون تهديدا خطيرا للأمن العمومي.

جدير بالذكر أنه قد تم إبعاد مهدي غزار سابقاً من على موجات إذاعة “ار ام سي” (RMC)، حيث كان من بين الأصوات المسموعة. بشكل واسع في برنامج ” (Grandes Gueules)، وذلك على خلفية مواقفه بشأن الإبادة في غزة.

ومنذ عدة أشهر، يشتكي غزار من توقيفه المتكرر في كل مرّة يعبر فيها المطارات الباريسية، سواء عند الدخول أو الخروج. وسط مناخ من التصعيد العدائي الذي يتزايد ثقلا يوما بعد يوم. من دون أي سبب…أين يظهر الاستفزاز جليا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور