توقيف المتسبب في حادث مرور خطير بالطارف

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بالطارف، من توقيف شاب ينحدر من مدينة سكيكيدة، في العقد الثاني من العمر.

المعني كان في حالة فرار، كونه محل بحث من طرف السلطات الأمنية، وهذا بعد تسببه في حادث مرور خطير وقع في ساعة متأخرة من الليل بمدينة الطارف.

وقد نجم عن الحادث تحطم كلي لموقف حافلات النقل الحضري للمسافرين، ولاذا بالفرار تاركا ورائه شاحنة من نوع “برلين” كان يقودها.

لتقوم مصالح الشرطة لذات المصلحة، بتكثيف الأبحاث والتحريات، التي أسفرت إلى التعرف على هوية المعني وتوقيفه

أين أظهر التحقيق المنجز معه أنّه لا يحوز على رخصة سياقة، ليتم انجاز ملف قضائي ضده عن قضية التسبب في حادث مرور مادي، أدى إلى تحطم العمدي لملك الغير مع الاستمرار في السياقة دون رخصة وجنحة الفرار.

قدم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف اين تم تحديد له جلسة لمحاكمته على الأفعال المنسوب له.